Півзахисник Баєра Роберт Андріх та хавбек Аталанти Тен Копмейнерс посперечаються за звання гравця тижня в лізі Європи.

На рахунку Андріха гол у ворота Роми (2:0), а Копмейнерс оформив асист в матчі з Марселем (1:1).

🔶 Robert Andrich or Teun Koopmeiners: who gets your #UELPOTW vote? 🗳️@hankookreifen || #UEL