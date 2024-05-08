Ліга конференцій

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги чемпіонів, що відбувся 8 травня 2024 року.

У рамках матчу-відповіді півфіналу Ліги конференцій Фіорентина змогла врятуватися від поразки проти Брюгге, завдяки чому здобула путівку до заключного раунду третього за престижем єврокубка.

Бельгійський клуб мав мінімальну перевагу в рахунку завдяки голу Максима Де Кейпера, проте під завісу протистояння Лукас Бельтран успішно реалізував пенальті та вивіс "фіалок" до фіналу Ліги конференцій.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу-відповіді Брюгге — Фіорентина в 1/2 фіналу Ліги конференцій-2023/24:

Брюгге — Фіорентина 1:1 (перший матч – 2:3)

Голи: Де Кейпер, 20 — Бельтран, 85 (пен.)



Брюгге: Міньйоле — Одой (Нуса, 86), Мехеле, Ордоньєс — Саббе, Ветлесен (Цінкернагель, 70), Ванакен, Де Кейпер — Скураш (Нільсен, 86), Тьяго, Жутгла.



Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Кварта, Бірагі — Бельтран (Раньєрі, 90), Артур (Дункан, 71), Мандрагора — Гонсалес, Белотті (Нзола, 70), Куаме.



Попередження: Ордоньєс, Тьяго, Ветлесен, Одой, Мехеле — Міленкович, Додо, Нзола



На 90+4-й хвилині був вилучений Деніс Одой (Брюгге) (друге попередження/неспортивна поведінка, не на полі).