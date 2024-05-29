Ліга конференцій

Football.ua разом з GGBET виділяє поєдинки в єврокубках, під час яких зустрічалися колективи з названих країн.

У середу, 29 травня 2024 року, відбудеться фінал Ліги Конференцій, під час якого зустрінуться Олімпіакос і Фіорентина.

Вирішальна гра за трофей відбудеться в грецьких Афінах на стадіоні Айя-Софія. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

На шляху до фіналу Олімпіакос у плей-оф пройшов Ференцварош (1:0, 1:0), Маккабі Тель-Авів (1:4, 6:1), Фенербахче (3:2, 1:1) і Астон Віллу (4:2, 2:0).

Фіорентина дісталася до вирішального матчу третього за престижністю єврокубка, вибивши з турніру Маккабі Хайфа (4:3, 1:1), Вікторію Пльзень (0:0, 2:0) і Брюгге (3:2, 1:1).

Football.ua вирішив пригадати, як завершувалися зустрічі в єврокубках між італійськими та грецькими командами, і виділив кілька поєдинків.

4 жовтня 2018 року, Мілан — Олімпіакос 3:1 (Ліга Європи)

У першому поєдинку між цими двома командами сильнішим виявився Мілан. "Россонері" здобули впевнену перемогу, але, яка, не допомогла їм вийти в наступний раунд турніру...

13 грудня 2018 року, Олімпіакос — Мілан 3:1 (Ліга Європи)

На той момент Мілан влаштувала б нічия, щоб вийти в плей-оф Ліги Європи, проте "россонері" програли і, досить несподівано, з відносно великим рахунком. У підсумку, грецький клуб набрав 10 очок, як і Мілан, але за різницею забитих і пропущених кращим виявився Олімпіакос.

Олімпіакос: Са — Елабделлауї, Вукович, Сіссе, Кутріс — Камара, Гільєрме — Фетфатцидіс, Фортуніс, Поденсе — Герреро.

Мілан: Рейна — Калабрія, Сапата, Родрігес, Абате — Кастільєхо, Бакайоко, Кессьє, Чалханоглу — Ігуаїн, Кутроне.

Голи: Сіссе, 60, Сапата, 70, Фортуніс, 81 (пен) – Сапата, 72

27 вересня 2017 року, Ювентус — Олімпіакос 2:0 (Ліга чемпіонів)

У тому сезоні грецький клуб зумів вийти до групового етапу головного за значущістю єврокубкового турніру, проте безуспішно провів практично всі поєдинки. Проти Ювентуса так точно — туринський клуб провів два успішних поєдинки, не пропустивши жодного гола у свої ворота.

Ювентус: Буффон – К'єлліні, Барцальї, Алекс Сандро – Куадрадо, Стураро, П'янич, Матюїді, Дуглас Коста – Дібала, Манджукіч.

Олімпіакос: Прото — Ніколау, Енгельс, Фігейраш, Кутріс — Оджіджа-Офое, Зделар, Пардо, Ромао, Себа — Еменіке.

Голи: Ігуаїн, 69, Манджукіч, 80

5 грудня 2017 року, Олімпіакос — Ювентус 0:2 (Ліга чемпіонів)

Перед рідними вболівальниками в заключному турі Олімпіакос хотів голосно грюкнути дверима, проте знову не вийшло — Ювентус здобув впевнену перемогу з рахунком 2:0, як і в першій грі.

Олімпіакос: Прото — Ніколау, Енгельс, Елабделлауї, Кутріс — Тахцідіс, Пардо, Алаїксіс Ромао, Оджіджа-Офоє (Фортуніс, 62) — Себа (Марін, 46), Джюрджевіч (Бен Набуан, 71).

Ювентус: Щесни — Алекс Сандро, Барцальї (Ругані, 70), Бенатіа, Де Шильйо — Матюїді, Хедіра — Дуглас Коста, Дібала (П'яніч, 62), Куадрадо (Бернардески, 84) — Ігуаїн.

Голи: Куадрадо, 15, Бернардескі, 89

18 жовтня 2006 року, Олімпіакос — Рома 0:1 (Ліга чемпіонів)

У єврокубках Олімпіакосу важко даються поєдинки, і матч проти Роми не був винятком. Попри спробу нав'язати боротьбу, італійський клуб здобув мінімальну виїзну перемогу.

Олімпіакос: Нікополідіс — Жевлаков, Костулас, Сезар, Домі — Столтидіс, Пацацоглу — Марич, Рівалдо, Джорджевич — Константіну.

Рома: Доні — Кассетті, Пануччі, Феррарі, Ківу — Аквілані, Де Россі, Перротта, Таддеї, Тонетто — Тотті

Гол: Перротта, 76

31 жовтня 2006 року, Рома — Олімпіакос 1:1 (Ліга чемпіонів)

А ось матч-відповідь у Римі вийшов значно кращим. Грецький клуб не програв у виїзному поєдинку і набрав один бал. Решту два, до слова, Олімпіакос набрав в іграх проти донецького Шахтаря.

Рома: Доні — Пануччі, Феррарі, Мексес, Ківу — Де Россі — Таддеї, Піссарро, Аквілані, Тонетто — Тотті

Олімпіакос: Нікополідіс — Жевлаков, Костулас, Сезар, Домі — Столтидіс, Пацацоглу — Марич, Рівалдо, Джорджевич — Константіну.

Голи: Тотті, 66 — Сезар, 19

Ми вибірково вибрали матчі за участю італійських і грецьких команд у єврокубках. Як бачимо, статистика не на користь греків. Однак:

- Олімпіакос може стати першим грецьким клубом, який виграв євротрофей.

- Фіорентина програла 4 із 5 єврокубкових фіналів, зокрема торішній фінал Ліги конференцій. "Фіалки" поступилися Вест Гему з рахунком 1:2.

Тож, хоч букмекери і віддають невелику перевагу Фіорентині, чи зможе Олімпіакос створити сенсацію та увійти в історію грецького футболу з єврокубком, піднятим над головою?