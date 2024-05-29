Ліга конференцій

Стали відомі склади команд на фінал третього за значущістю єврокубкового турніру.

Олімпіакос в рамках фінального поєдинку Ліги конференцій зіграє проти Фіорентини на стадіоні Ая-Софія в Афінах.

В стартовому складі італійської команди з'явиться півзахисник Артур Мело, тоді як Лукас Бельтран залишився в запасі.

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Карму, Ортега — Ессе, Іборра — Поденсе, Чікінью, Фортуніс — Ель-Каабі

Запасні: Пасхалакіс, Пападудіс, Кіні, Річардс, Ндой, Александропулос, Карвалью, Орта, Ель Арабіи, Масурас, Йоветич

Фіорентина: Терраччано — Кордеро, Міленкович, Мартінес Кварта, Бірагі — Артур Мело, Мандрагора — Гонсалес, Бонавентура, Куаме — Белотті

Запасні: Крістенсен, Раньєрі, Давіде Фараоні, Кайоде, Парізі, Інфантіно, Джозеф Дункан, Барак, Лопес, Іконе, Нзола, Бельтран

Нагадаємо, матч Олімпіакос — Фіорентина розпочнеться о 22:00. Стежте за текстовою онлайн-трансляцією на нашому сайті.