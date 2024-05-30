Ліга конференцій

Олімпіакос і Фіорентина перевели вирішальний поєдинок Ліги конференцій у додатковий час.

У рамках фіналу Ліги конференцій УЄФА-2023/24 Олімпіакос зустрівся з Фіорентиною на стадіоні Ая-Софія в Афінах.

Протягом основного часу матчу команди не зуміли порадувати глядачів результативними ударами. Таким чином, зустріч перейшла в додатковий час.

За даними OptaJean, безгольова нічия в основний час фіналу єврокубка сталася вперше за 10 років. Такий само сценарій був у сезоні-2013/14, коли в фіналі Ліги Європи відзначитися голами не вдалося Севільї та Бенфіці. У підсумку, іспанський клуб здобув звитягу в серії пенальті (4:2).

Нагадаємо, на нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Олімпіакос — Фіорентина в фіналі Ліги конференцій УЄФА-2023/24.