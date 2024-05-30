Ліга конференцій

Гол Ель-Каабі в овертаймі приніс грекам історичний тріумф.

У фінальному поєдинку Ліги конференцій Олімпіакос грав проти Фіорентини. Підопічні Хосе Луїса Менділібара шляхом серії видовищних матчів досягли вирішального матчу, який до того ж відбувався в Греції. Не дивлячись на місце проведення матчу, фаворитом зустрічі вважались "фіалки" у складі яких зі стартових хвилин вийшов колишній захисник Шахтаря Додо та експівзахисник Барселони Артутр.

З перших хвилин команди задали доволі високий темп гри. Фіорентина намагалась володіти м'ячем, але перший момент створили греки - Поденсе змістився в центр та низом пробив в дальній кут воріт, а Терраччано витягнувся в струну та врятував свою команду. Команді Вінченцо Італьяно не вдавалось зламати оборону супротивника, а Олімпіакос шукав свій шанс в контратаці.

В середині тайму головною дієвою особою був Джакомо Бонавентура. Спочатку півзахисник підхопив м'яч в чужому штрафному та цілив в дальній кут — удар вийшов слабким і Цолакіс впорався.Вже за хвилину Бонавентура отримав пас з глибини та пробивав під невеликим кутом — Цолакіс вийшов з воріт, скоротив кут обстрілу та врятував свою команду.

Олімпіакос зміг швидко відповісти, але знов не забив - Поденсе навісив з кутового на ближню стійку, ніхто гравців Фіорентини не зіграв у м'яч і Тераччано трохи нервово забрав м'яч до рук. Наприкінці тайму грекам довелось дещо відійти в оборону та стримувати натиск супротивника. Втім, до перерви рахунок змінився та й не було для цього серйозних підстав.

На початку другого тайму команди знов демонстрували високий темп гри й не збирались поступатись навіть клаптиком поля. Результатом цього стало дуже неприємне зіткнення Белотті та Рецоса. Обом гравцям надавали медичну допомогу і зі сторони момент виглядав дуже небезпечно для здоров'я його учасників. Втім, все обійшлось. Андреа, однак, все одно замінили на 58 хвилини. Італьяно вирішив освіжити напад виходом Нзола.

В середині першого тайму Фіорентина могла відкрити рахунок. Додо відпасував ліворуч на Куаме, а той пробив в один дотик — м'яч звалився з ноги, але летів в кут воріт. Тоді Цолакіс перевів м'яч на кутовий. Здавалось, що "фіалки" в якийсь момент дотиснуть супротивника, але могли навіть пропустити - Орта навісив зі штрафного, а Іборра головою пробивав в дальній кут, втім зовсім трошки влучності забракло.

Арбітр компенсував сім хвилин до основного часу, але навіть цього вистачило командам, щоб нарешті забити. На початку першого овертайму Кіні прострілював з лівого флангу, м'яч влучив в руку Мартінеса Кварти, але арбітр пенальті не призначив. Згодом відбувся небезпечний удар від Йоветича з-за меж штрафного — тоді Терраччано витягнувся в струну та врятував свою команду.

Команди не поспішали ризикувати, тому кількість небезпечних ударів та моментів була вкрай низькою. В другому екстратаймі був епізод, коли Цолакіс в стрибку відбив удар Іконе в кут. М'яч полетів слабко, що допомогло голкіперу. Здавалось, що на нас очікує серія пенальті, але Ель-Каабі переправив м'яч у ворота після подачі Ессе з лівого флангу. 1:0. Арбітри довго переглядали повтор на предмет офсайда та все ж таки зарахували взяття воріт. Фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Олімпіакоса. Для греків це перша перемога в єврокубковому турнірі, тоді як Фіорентина вдруге поспіль програла фінал Ліги конференцій.

Олімпіакос - Фіорентина 1:0

Гол: Ель-Каабі, 116

Олімпіакос: Цолакіс — Родіней, Рецос, Карму, Ортега (Кіні, 91) — Ессе, Іборра — Поденсе (Масурас, 106), Чікінью (Орта, 77), Фортуніс (Йоветич, 72) — Ель-Каабі (Ель Арабі, 120+2)

Фіорентина: Терраччано — Додо, Міленкович, Мартінес Кварта, Бірагі (Раньєрі, 106) — Мело (Джозеф Дункан, 74), Мандрагора — Гонсалес (Бельтран, 108), Бонавентура (Барак, 82), Куаме (Іконе, 82) — Белотті (Нзола, 58)

Попередження: Поденсе, Пасхалакис, Эль-Кааби — Мартінес Кварта, Бірагі