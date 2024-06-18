За підсумками жеребкування було сформовано 25 пар.
Гравці Жальгіріса, ФК Жальгіріс
18 червня 2024, 19:39
Сьогодні, 18 червня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.
На цій стадії турніру візьмуть участь 50 команд, які були розподілені на 25 пар.
Результати жеребкування:
Матчі першого відбіркового раунду пройдуть 11 та 18 липня.
Додамо, що у другому раунді кваліфікації зіграють одразу дві українські команди – Дніпро-1 та Полісся.
Раніше стали відомі пари першого раунду відбору у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.