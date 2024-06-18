Ліга конференцій

За підсумками жеребкування було сформовано 25 пар.

Сьогодні, 18 червня, у швейцарському Ньоні пройшло жеребкування першого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій.

На цій стадії турніру візьмуть участь 50 команд, які були розподілені на 25 пар.

Результати жеребкування:

Матчі першого відбіркового раунду пройдуть 11 та 18 липня.

Додамо, що у другому раунді кваліфікації зіграють одразу дві українські команди – Дніпро-1 та Полісся.

Раніше стали відомі пари першого раунду відбору у Лізі чемпіонів та Лізі Європи.