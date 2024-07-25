Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю матчу другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцiй, який пройде 25 липня та розпочнеться о 20:00.

У рамках другого кваліфікаційного раунду Ліги конферренцій Олiмпiя прийме Полiсся.

ОЛIМПIЯ – ПОЛIССЯ

ЧЕТВЕР, 25 ЛИПНЯ, 20:00. "СТОЖИЦЕ". АРБІТР — МІЛОШ МІЛАНОВИЧ (СЕРБIЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Все буває вперше, і сьогодні Полісся зіграє перший міжнародний матч у своїй історії. Лише за сезон після дебюту у вищій лізі, але вже після перемог над Динамо, Шахтарем та низки статусних придбань. Статусно було обставлено і перший єврокубковий виїзд – який, що буває для наших клубів все рідше, складався також і з вильоту: із Варшави до Любляни.

Погодьтеся, виглядає не як типовий виїзд провінційного українського клубу: Ворскла та Зоря точно такі влоги не записували. Олег Кудрик та Сергій Чоботенко, не змовляючись, зізналися, що минулого разу одягали костюми на свої весілля; Чоботенко додав, що лише заради цього виїзду навчався зав'язувати краватку. Все це виглядає пафосно – навіть, можна сказати, “дорого-багато” – і загалом можна бути впевненим, що заради таких моментів Буткевич і витрачав мільйони на клуб. Власник АТБ, гранично “народного” бренду, хоче медійності та статусу – і потроху досягає її через футбольні успіхи.

Кадри вирішують все

Волинець – Майсурадзе, Сарапій, Віалле, Бескоровайний, Корнійчук – Бабенко, Матiч – Шастал, Бристич, Гуцуляк

Це не орієнтовний і тим більше не оптимальний склад Полісся (з чого б Михайличенку свої позиції здавати Лук'янчуку?), але факт у тому, що за одне міжсезоння після виходу в єврокубки Полісся придбало цілу команду.

Дніпро-1, звичайно, “допоміг” фактом свого зникнення, але вже той факт, що Буткевич після успішного сезону посилився настільки масштабно, дивує і навіть захоплює. Проте це не скасовує факту, що у Полісся на старті сезону все одно проблеми зі складом.

Пара Бескоровайний – Сарапій могла б потенційно стати найкращою в УПЛ, але Данило порвав хрестоподібну зв'язку на одному з перших тренувань. Бені Макуана, неймовірна форма якого у першій частині минулого сезону і витягла команду до єврокубків, продовжує відновлюватися від травми. Руслан Бабенко, який “з корабля на бал” навіть капітанську пов'язку встиг отримати, відпочиває за червону, яку отримав ще у складі Дніпра-1, у матчі зі трнавським Спартаком.

Але дискваліфікація Руслана була вчора – порівняно з подіями, що призвели до дискваліфікації Богдана Кушніренка. Богдан отримав червону в матчі... із КуПСом. Хтось уже міг забути, коли наші з ними грали, хтось міг забути, звідки ця команда – нагадаю: 2021-го Ворскла досить соромно вилетіла від фінського клубу, і Богдан, взагалі-то, сильно підвів полтавців, коли вийшов на заміну та отримав видалення.

В тилу ворога

А суперник, тим часом, дуже непоганий. Хоч як би посилювалося Полісся, у його складі немає учасників Євро-2024. А Тімі Макс Елшник не просто “брав участь”. Він грав у збірній Словенії “десятку”, вийшов у старті на всі чотири матчі – і в кожному зіграв щонайменше 75 хвилин. У грі з португальцями Тімі поступився в овертаймі місцем легендарному Йосипу Ілічичу, який не забив пенальті – і як знати, може, з Елшником словенці б і пройшли далі.

Гаразд, один гравець погоди не робить, але в будь-якому випадку Олімпія – дуже досвідчений єврокубковий боєць. Цей сезон – уже дев'ятий поспіль, в якому вони грають мiжнароднi матчi, і буквально минулого сезону вони вибили у кваліфікації Лудогорець, потім у групі перемогли Слован. При цьому минулий сезон записати в актив словенці не можуть (лише третє місце після сезону із золотим дублем) – і саме тому до Любляни приїхав Віктор Санчес.

Це людина з величезним послужним списком, насамперед, як гравця. Мало хто вигравав Ла Лігу з двома різними командами – і, тим більше, мало хто робив це, минаючи когось із пари “Барселона-Реал”! Санчес – вихованець Реала, який брав зв'язку медалей із “бланкос” у дев'яності – а потім допоміг виграти єдиний титул із Депортіво. Як тренер він працював у Ла Лізі з Бетісом і з тим же Депортіво, а в лігах нижче – з Малагою та Картахеною.

Це не означає, що Олімпію треба боятися: зрештою, у Санчеса чотири роки не було жодних успіхів, він без роботи 95% цього часу (п'ять відсотків – призначення в Картахену, коли він програв майже всі матчі і був звільнений). Але не треба думати, що після такої закупівлі Полісся суперник здасться нам сам. Імад Ашур не те що у топ-лігах не працював – він сьогодні дебютує у професійному футболі!

Слова, слова, слова

Імад Ашур, головний тренер Полісся:

Для мене завжди був дуже важливий процес підготовки, а саме тренування. Коли ми готуємось до якоїсь події, ми маємо розуміти, який шлях ми пройшли до цього.

Відповідно, кожен з гравців, хто має бажання отримати можливість взяти участь у «виставі», має щоденно, як професіонал, віддаватись повністю на тренуваннях. Це моє особисте переконання і я цього вимагаю від кожного, хто працює і допомагає гравцям розвиватись і від себе так само.

Тому тренувальний процес, який є контрольованим і щоденним це є ключовий фактор того, як ми обираємо основний склад, окрім особливостей можливого суперника, окрім особливостей графіку. Тому, для мене цей процес він завжди був таким і завжди буде. Я вже казав попередньо, що гравці ускладнюють мені цей процес і на цей день не змінилось.

Віктор Санчес, головний тренер Олімпії:

У нас є знання і досвід. Я сам грав у багатьох європейських матчах, що допомагає мені відчути гравців та їхні думки перед матчем. У результаті я допомагаю їм вийти на матч розслабленими та впевненими. Інформації про суперника у нас небагато, всі товариські матчі проходили за закритими дверима. Це змушує нас зосередитися на собі, я відчуваю, що ми готові.

Орієнтовні склади

Олімпія: Вiдовшек – Сiлва, Ратник, Мухамедбеговiч, Суалехе – Агба, Доффо – Елшiк – Брест, Кохiч, Швайцер

Полісся: Волинець – Майсурадзе, Сарапій, Віалле, Корнійчук – Бабенко, Таллес – Шастал, Будкiвський, Гуцуляк