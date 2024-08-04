Француз дав свій коментар щодо третього за значимістю єврокубкового турніру.
Мало Гюсто, Getty Images
04 серпня 2024, 00:12
Правий захисник Челсі Мало Гюсто розповів, що думає про гру в Лізі конференцій.
"Сині" фінішували шостими в минулому розіграші Прем'єр-ліги, завдяки чому здобули путівку до третього за значимістю єврокубка. Свій шлях у турнірі лондонці почнуть із раунду плей-оф.
"Це краще, ніж нічого. Ми повинні йти вперед крок за кроком. У нас молода команда, і Ліга конференцій може бути корисна для нас — ми отримаємо досвід виступу в єврокубках.
У нас буде шанс залишити приємні спогади. Ми повинні щось виграти в цьому сезоні — така наша мета. Йдеться про перемогу в Прем'єр-лізі, Кубках або Лізі конференцій.
Важливо вигравати трофеї", — сказав Гюсто.
Минулого сезону Гюсто провів на полі 37 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 9 результативних передач.