Правий захисник Челсі Мало Гюсто розповів, що думає про гру в Лізі конференцій. 

"Сині" фінішували шостими в минулому розіграші Прем'єр-ліги, завдяки чому здобули путівку до третього за значимістю єврокубка. Свій шлях у турнірі лондонці почнуть із раунду плей-оф. 

"Це краще, ніж нічого. Ми повинні йти вперед крок за кроком. У нас молода команда, і Ліга конференцій може бути корисна для нас — ми отримаємо досвід виступу в єврокубках.  

У нас буде шанс залишити приємні спогади. Ми повинні щось виграти в цьому сезоні — така наша мета. Йдеться про перемогу в Прем'єр-лізі, Кубках або Лізі конференцій. 

Важливо вигравати трофеї", — сказав Гюсто. 

Минулого сезону Гюсто провів на полі 37 матчів у всіх турнірах: на його рахунку 9 результативних передач.