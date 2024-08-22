Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю матчу третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, який пройде 22 серпня та розпочнеться о 21:00.

У рамках четвертого кваліфікаційного раунду Ліги Конференцiй Кривбас прийме Бетiс.

КРИВБАС – БЕТIС

ЧЕТВЕР, 22 СЕРПНЯ, 21:00. "ФУТБОЛЬНА АРЕНА КОШИЦІ". АРБІТР — АРДА КАРДЕШЛЕР (ТУРЕЧЧИНА). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА УПЛ.ТБ

Приблизно 58321432-а причина ненавидіти росіян – те, що через них ми не побачимо в Україні Бетіс.

“Огірки” в останні роки стали командою, яку дуже приємно дивитися. Це сталося насамперед завдяки запрошенню Мануеля Пеллегріні: людини, яка може стати прикладом того, як футбольний тренер має зустрічати старість.

Поки набагато молодший ​​Моурінью освоюється в чемпіонаті Туреччини, поки Рафаелю Бенітесу навіть іспанський паспорт перестав допомагати знаходити роботу у вищій лізі, Інженер на 71-му році життя залишається так само актуальним і затребуваним. Він сильно виділяється на загальному тлі: поки інші тренери, їх цілі нові покоління, зациклені на “системі” та “концепції”, Пеллегріні слідує старому доброму принципом, що завдання тренера: розкрити кращі кадри з тих, які в нього є.

Завдяки цьому Бетіс сильно виділяється у сучасному футбольному світі, поверненому на командній грі (і, до речі, Кривбас – приклад такої “повернутості”) – а середняку ​​виділятись вигідно. Iско після низки невдач не був потрібен жодному серйозному клубу, Бетіс брав його без будь-якої конкуренції – а заграв старий знайомий Пеллегріні так, що поїхав би і на Євро, якби не травма. Фекіра забракувала ціла низка топ-клубів, на чолі з Ліверпулем – може, і правильно, але завдяки цьому відмінний креативний гравець проводить найкращі роки на “Беніто Вільямарін”. Рікардо Родрігес провів черговий відмінний турнір за збірну Швейцарії – і клуб переманив його з дуже нудного Торіно.

В принципі, можна провести паралель з іграми ТОГО Кривбасу та ТІЄЇ Парми. Вона комплектувалася, просто викладаючи величезні гроші за суперзірок, але грала теж дуже красиво – в різних країнах досі живуть її фан-клуби. Стабільності для виходів “хоча б” у Лігу чемпіонів Бетісу не вистачає, але першою командою Севільї він непомітно став – і аудиторію фанатів примножує та примножує. Ну і, звичайно, у нього сильніші виконавці на всіх 11 позиціях.

Кривбас здобув важливу перемогу над Вересом, дограючи матч 10 на 10. Це була гарна битва з жвавим аутсайдером – але в тому й річ, що сучасна команда Вернідуба б'ється на рівних із суперником, амбіції якого починаються та закінчуються на збереженні місця в УПЛ. Спроби застосувати ротацію призвели до розгрому від Карпат, довелося грати одним складом – і йому, звісно, ​​дуже завадило підготуватись видалення Романчука у Рівному.

Слова, слова, слова

Юрій Вернидуб, головний тренер Кривбасу:

Ми очікуємо на непоганий матч. Граємо з сильним суперником. Багато говорити не хотілося б. Давайте дочекаємось завтра, та побачимо, наскільки ми готові до цього сильного опонента, як Реал Бетіс. Гра обіцяє стати дуже цікавою. Ми готові до цієї битви.

Хочемо зіграти з класним суперником. Бетіс також тільки почав сезон, зіграв внічию з Жироною – 1:1. На основі цього поєдинку показали хлопцям, як Бетіс може атакувати, як захищається. Також подивились декілька моментів з літніх зборів, коли вони готувались до сезону Ла Ліги. Знаємо, що іспанці грали з Манчестер Юнайтед – 2:3, Ліверпулем – 0:1. Інформація є. Зрозуміло, що команда дуже сильна. Чекаємо на протистояння. Завтра побачимо свою готовність та чи можемо дати бій такому опоненту. Юрій Вакулко, півзахисник Кривбасу: Вважаю, завтра буде дуже цікава гра. Ми продемонстрували хороший футбол проти «Вікторії», але десь, можливо, трішки не пощастило. Наша ціль незмінна — груповий етап єврокубків. Тепер це Ліга Конференцій. Для цього ми маємо проходити «Бетіс» за сумою двох матчів. У нас все добре. Так, є важкі переїзди, і, можливо, десь не вистачає відновлення. Але коли граєш з такими суперниками на хороших стадіонах за підтримки вболівальників, в такій класній атмосфері — це все нівелюється і втоми не відчуваєш.

Мануель Пеллегріні, головний тренер Бетіса:

Завтра ми зіграємо проти потужного суперника. Адже він посів третє місце в УПЛ після таких відомих команд — Шахтар та Динамо, які зазвичай сперечаються за перші дві сходинки. Ми повинні добре зіграти, та забезпечити собі результат — перемогу.

[Про те, що на гру призначений суддя, який нещодавно працював на матчi росiйської збiрної]: Я читав про це. Але це — рішення УЄФА. Так, розумію сумніви щодо нього. Адже це, звісно, неприємно через політичні причини, через те, що відбувається в Україні. Я не маю сумнівів, що він — хороший арбітр, адже це призначення УЄФА. Так, розумію, що на його адресу будуть звучати не найкращі слова, якщо він десь зробить помилку. Тому що це також станеться через політичні причини.

Орієнтовні склади

Кривбас: Кліщук — Понєдєльнік, Романчук, Стецьков, Дібанго — Бізімана, Вакулко — Д. Кузик, Хомченовський, Соса — Прінс

Реал Бетіс: Сілва — Сабалі, Бартра, Льоренте, Перро — Карвалью, Рока — Форнальс, Фекір, Хуанмі — Руїбаль