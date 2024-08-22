Ліга конференцій

Подорож до Севільї в команди Юрія Вернидуба буде виключно з метою туризму.

Український тиждень єврокубкових кваліфікацій цього разу розпочався невдало — київське Динамо програло австрійському Зальцбургу напередодні (0:2), тож, якщо ми взагалі мріяли про якісь очки до рейтингу УЄФА станом на початок вихідних, пальма першості переходила до криворізького Кривбасу. Але команда Юрія Вернидуба, як-то кажуть, попала так попала. Утім, сама винна.

Була можливість оминути як участь у кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, так і матчі проти севільського Бетіса, який у цьому турнірі трапився на шляху українського колективу під час жеребкування. Але для цього треба було тиждень тому не вилітати від чеської Вікторії Пльзень із відбору до Ліги Європи. Фаворит пари в будь-якому випадку був би очевидним, але нашу команду б така доля могла оминути.

Однак не вийшло так, як би того хотілося б, тож довелось першу частину дуелі проводити в Кошице на номінально домашній місцевій арені проти команди Мануеля Пеллегріні. І не назвеш при цьому де в чому резервний склад "зелено-білих" якоюсь поступкою для Кривбасу — навпаки, вийшли грати футболісти, які були спраглими до великих двобоїв за це пекельно спекотне цього року іспанське літо.

Вийшли й перемогли, а криворіжці за цим просто спостерігали. Рахунок було відкрито вже на 13 хвилині, коли Кліщук невпевнено зіграв під час відбивання дальнього удару Алтіміри, чим одразу скористався Чімі Авіла. З’ясувалось, що мініатюрний форвард так само може шукати гольові моменти поміж більш кремезними захисниками, як і більш габаритні одноклубники.

Усе, що після цього робив Бетіс на полі, підпадає під визначення задушливого футболу. Але севільці при цьому не намагались приспати Кривбас контролем м’яча, а навпаки віддавали це право суперникам, а ті просто нічого не могли відшукати попереду. Постійно колектив Вернидуба кулись квапився й точність передач подекуди змушувала хапатись за голову.

Не дивно, що гостям у підсумку це набридло й у другому таймі вони просто закрили цей матч. На 62 хвилині Родрі вискочив до контратаки через правий фланг під передачу Авіли, зайшов до штрафного й поклав удар під дальню стійку. Усе. На цьому можна було закривати гру, бо єдина небезпека від Кривбасу за весь матч — дальній удар Кузика, який просто закрутився до рук воротаря.

Заради спортивного інтересу, матч-відповідь у цій парі відбудеться за тиждень, 29 серпня.Кривбас —0:2Авіла, 13, Родрі, 62Кліщук — Бандейра, Романчук, Стецьков (Драмбаєв, 65), Дібанго — Бізімана, Вакулко (Кожушко, 78) — Д. Кузик, Луньов (Микитишин, 46), Соса (По, 46) — Прінс (Твердохліб, 70).Сілва — Бельєрін, Льоренте, Натан, Перро (Родрігес. 73) — Кардосо (Рока, 63), Алтіміра (Карвалью, 86) — Родрі, Фекір (Лосада, 63), Абде — Авіла (Діао, 63).Попередження: Прінс — Абде