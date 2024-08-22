Ліга конференцій

"Фіалки" протистояли Академії Пушкаша в Лізі Конференцій.

Давід Де Хеа пропустив три голи в дебютному матчі за Фіорентину.

Гра плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Академії Пушкаша завершилася з рахунком 3:3.

Де Хеа провів перший матч у складі Фіорентини, куди перейшов у статусі вільного агента.

Нагадаємо, з літа 2023 року голкіпер перебував без клубу після відходу з Манчестер Юнайтед.

Фіорентина — Академія Пушкаша 3:3

Голи: Соттіл, 45+3, Мартінес, 67, Кін, 75 — Надь, 9 (з пенальті), Сойсало, 12, Голла, 89.

Матч-відповідь пройде 29 серпня в Угорщині.