"Фіалки" протистояли Академії Пушкаша в Лізі Конференцій.
Давід Де Хеа, Getty Images
22 серпня 2024, 23:41
Давід Де Хеа пропустив три голи в дебютному матчі за Фіорентину.
Гра плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти Академії Пушкаша завершилася з рахунком 3:3.
Де Хеа провів перший матч у складі Фіорентини, куди перейшов у статусі вільного агента.
Нагадаємо, з літа 2023 року голкіпер перебував без клубу після відходу з Манчестер Юнайтед.
Фіорентина — Академія Пушкаша 3:3
Голи: Соттіл, 45+3, Мартінес, 67, Кін, 75 — Надь, 9 (з пенальті), Сойсало, 12, Голла, 89.
Матч-відповідь пройде 29 серпня в Угорщині.