Дивіться відео найкращих моментів матчу кваліфікації Ліги Конференцій, що відбувся 22 серпня 2024 року.
Кривбас — Бетіс, ФК Кривбас
23 серпня 2024, 00:18
Кривбас нічого не протиставив Бетісу в першій грі. Подорож до Севільї в команди Юрія Вернидуба буде виключно з метою туризму.
Матч-відповідь у цій парі відбудеться за тиждень, 29 серпня.
Огляд матчу:
Кривбас — Бетіс 0:2
Голи: Авіла, 13, Родрі, 62
Кривбас: Кліщук — Бандейра, Романчук, Стецьков (Драмбаєв, 65), Дібанго — Бізімана, Вакулко (Кожушко, 78) — Д. Кузик, Луньов (Микитишин, 46), Соса (По, 46) — Прінс (Твердохліб, 70).
Бетіс: Сілва — Бельєрін, Льоренте, Натан, Перро (Родрігес. 73) — Кардосо (Рока, 63), Алтіміра (Карвалью, 86) — Родрі, Фекір (Лосада, 63), Абде — Авіла (Діао, 63).
Попередження: Прінс — Абде.