Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють лондонський Челсі та бельгійський Гент.
Михайло Мудрик, Getty Images
03 жовтня 2024, 21:09
Лондонський Челсі та бельгійський Гент зіграють на Стемфорд бридж у першому турі Ліги конференцій УЄФА.
Енцо Мареска, після перемоги над Брайтоном (4:2), залучив до стартового складу Йоргенсена в рамці воріт, тоді як Дісасі, Адарабіойо, Бадьяшиль та Ренату складуть нову лінію оборони, Дьюзбері-Голл, Казадеї та Нету гратимуть у центрі поля, а Михайло Мудрик, Феліш та Нкунку розташуються в атаці.
Вутер Вранкен, на тлі перемоги над Левеном (3:0), використав із перших хвилин Торунарігу ліворуч у захисті, тоді як Гудьйонсен очолить атаку.
Челсі: Йоргенсен — Дісасі, Адарабіойо, Бадьяшиль, Ренату — Дьюзбері-Голл, Казадеї, Нету — Феліш, Нкунку, Мудрик.
Запасні: Санчес, Бергстрем, Кукурелья, Колвілл, Енцо, Мадуеке, Кайседо, Джордж, Даєр, Гую.
Запасні: Шмідт, Гандельман, Ванча, Геркенс, Сонко, Самуаз, Араужу, Дін, Кумс, Фортуна, де Влігер, Варела.
Гент: Руф — Гамбор, Ватанабе, Мітрович, Торунаріга — Іто, Делорж — Фадіга, Сюрдез, Браун — Гудьйонсен.
Гра Челсі — Гент почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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