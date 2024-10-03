Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 1-го туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють лондонський Челсі та бельгійський Гент.

Лондонський Челсі та бельгійський Гент зіграють на Стемфорд бридж у першому турі Ліги конференцій УЄФА.

Енцо Мареска, після перемоги над Брайтоном (4:2), залучив до стартового складу Йоргенсена в рамці воріт, тоді як Дісасі, Адарабіойо, Бадьяшиль та Ренату складуть нову лінію оборони, Дьюзбері-Голл, Казадеї та Нету гратимуть у центрі поля, а Михайло Мудрик, Феліш та Нкунку розташуються в атаці.

Вутер Вранкен, на тлі перемоги над Левеном (3:0), використав із перших хвилин Торунарігу ліворуч у захисті, тоді як Гудьйонсен очолить атаку.

Челсі: Йоргенсен — Дісасі, Адарабіойо, Бадьяшиль, Ренату — Дьюзбері-Голл, Казадеї, Нету — Феліш, Нкунку, Мудрик.

Запасні: Санчес, Бергстрем, Кукурелья, Колвілл, Енцо, Мадуеке, Кайседо, Джордж, Даєр, Гую.



Гент: Руф — Гамбор, Ватанабе, Мітрович, Торунаріга — Іто, Делорж — Фадіга, Сюрдез, Браун — Гудьйонсен.