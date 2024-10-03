Завершилися поєдинки третього за значимістю єврокубку в слоті 19:45.
Легія - Бетіс, Getty Images
03 жовтня 2024, 21:54
У першому турі основного етапу Ліги Конференцій відбулися вісім матчів у слоті 19:45.
Зазначимо, що Бетіс на виїзді програв Легії, Гайденгайм впорався з Олімпією Любляною, а Серклю Брюггер і Санкт-Галлен на двох забили вісім голів.
Серкль Брюгге – Сент-Галлен 6:2
Голи: Мінда (3), Денкі (25, 43, 54, з пенальті), Маґні (63, 68) — Чобот (58), Мамбімбі (81).
динамо мінськ – Гартс 1:2
Голи: Альфред (21) — Політєвіч (37, автогол), Данда (90+4).
Астана – Бачка Топола 1:0
Гол: Кажуколовас (15).
Гайденгайм – Олімпія 2:1
Голи: Бек (6), Ваннер (83) — Бланко (77).
Ноа – Млада Болеслав 2:0
Голи: Аяс (58), Пінсон (76).
Легія Варшава – Реал Бетіс 1:0
Гол: Капуаді (23).
Мольде – Ларне 3:0
Голи: Еікрем (51), Брунгільдсен (78), Іглер (90+5).
Омонія – Вікінгур 4:0
Голи: Кулібалі (51), Какулліс (81, 90), Аліум (86).