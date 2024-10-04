У рамках першого туру Ліги Європи відбулися низка поєдинків у слоті 22:00. 

Найбільш іменита команда зі списку Фіорентина зуміла обіграти Нью-Сейнтс та інші матчі турніру. 

Борац БЛ— Панатінаїкос  1:1
Голи: Джордже Деспотович 50 — Анастасіосу Бакасетас 12.

Копенгаген — Ягеллонія 1:2
Голи: Пантеліс Хацідіакос 12 — Афіміко Пулулу 51, Дарко Чурлінов 90+8.

ЛАСК - Юргорден 2:1
Голи: Валон Беріша 26, Флоріан Флекер 50 — Аугуст Пріске 57, Нгуен 65.

Лугано - ГІК 3:0
Голи: Антоніос Пападопулос 34, Мартім Маркеш 56, Даніель Дос Сантос 90+2. 

Петрокуб — Пафос 1:4
Голи: Теодор Лунгу 27 — Жуан Коррея 33, 53 Жажа 37, Мустафа Нам 82.

Фіорентина - Нью-Сейнтс 2:0
Голи: Ясін Адлі 65, Мойзе Кін 69.

Шемрок Роверс — АПОЕЛ 0:1
Голи: Константінос Лайфіс 59. 