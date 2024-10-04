Завершилися поєдинки третього за значимістю єврокубкового турніру.
Фіорентина - Нью-Сейнтс, Getty Images
04 жовтня 2024, 00:15
У рамках першого туру Ліги Європи відбулися низка поєдинків у слоті 22:00.
Найбільш іменита команда зі списку Фіорентина зуміла обіграти Нью-Сейнтс та інші матчі турніру.
Борац БЛ— Панатінаїкос 1:1
Голи: Джордже Деспотович 50 — Анастасіосу Бакасетас 12.
Копенгаген — Ягеллонія 1:2
Голи: Пантеліс Хацідіакос 12 — Афіміко Пулулу 51, Дарко Чурлінов 90+8.
ЛАСК - Юргорден 2:1
Голи: Валон Беріша 26, Флоріан Флекер 50 — Аугуст Пріске 57, Нгуен 65.
Лугано - ГІК 3:0
Голи: Антоніос Пападопулос 34, Мартім Маркеш 56, Даніель Дос Сантос 90+2.
Петрокуб — Пафос 1:4
Голи: Теодор Лунгу 27 — Жуан Коррея 33, 53 Жажа 37, Мустафа Нам 82.
Фіорентина - Нью-Сейнтс 2:0
Голи: Ясін Адлі 65, Мойзе Кін 69.
Шемрок Роверс — АПОЕЛ 0:1
Голи: Константінос Лайфіс 59.