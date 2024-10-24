Завершилися поєдинки в слоті 19:45.
Санкт-Галлен — Фіорентина, Getty Images
24 жовтня 2024, 21:57
У рамках другого туру основного етапу Ліги конференцій відбулися низка поєдинків у слоті 19:45.
Найрезультативніший матч видали Санкт-Галлен і Фіорентина, забивши на двох шість голів.
Вікінгур - Серкль Брюгге 3:1
Голи: 16 Олаігбе, 1:1 — 17 Сігурпаульссон, 2:1 — 76 Джурич, 3:1 — 83 Ватнхамар.
Гент - Молде 2:1
Голи: 1:0 — 24 Фадіга, 1:1 — 78 Делі, 2:1 — 90+5 Браун.
Санкт-Галлен — Фіорентина 2:4
Голи: 1:0 — 23 Мамбімбі, 1:1 — 50 Мартінес Куарта, 1:2 — 54 Іконе, 2:2 — 62 Гертлер, 2:3 — 69 Іконе, 2:4 — 90+3 Гозенс.
Целє — Башакшехір 5:1
Голи: 1:0 — 5 Свєтлін, 2:0 — 30 Брніч, 3:0 — 34 Сешлар, 4:0 — 51 Кучіс, 4:1 — 75 Пелкас, 5:1 — 77 Кучіс.
Юргорден — Віторія Гімарайнш 1:2
Голи: 0:1 — 58 Сілва, 1:1 — 62 Свенссон, 1:2 — 79 Нуну Сантуш.
АПОЕЛЬ — Борац БЛ 0:1
Гол: 0:1 — 63 Савич.
Гартс - Омонія 2:0
Голи: 1:0 — 16 Форрест, 2:0 — 23 Спіттал.
Рапід Відень — Ноах 1:0
Гол: 1:0 — 31 Бельо.
Ягеллонія - Петрокуб 2:0
Голи: 1:0 — 69 Пулулу, 2:0 — 72 Пулулу.
Ларн — Шемрок Ровес 1:4
Голи: 0:1 — 3 Хонохан, 0:2 — 24 Кенні, 0:3 — 30, автогол Косгроув, 1:3 — 48 Ґаллахер, 1:4 — 53 Берк.