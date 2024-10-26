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Андрій замінить травмованого Куртуа в Ель-Класіко.

Напередодні центрального матчу європейського футбольного вікенду між мадридським Реалом та каталонською Барселоною, занепокоєння в стані "вершкових" з приводу втрати основного воротаря команди Тібо Куртуа значно знизився. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, це пов'язано з впевненою грою українського голкіпера Андрія Луніна.

Зазначається, що Андрій заслужив повну довіру тренерського штабу та гравців мадридської команди. У Реалі вважають, що він зарекомендував себе, як гідна заміна бельгійцю.

Цього сезону Андрій Лунін провів за Реал два матчі, пропустив один м'яч та відіграв один матч "на нуль".

Матч між Реалом та Барселоною пройде на Сантьяго Бернабеу 26-го жовтня, о 22:00 за київським часом.