Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю поєдинку основного етапу Ліги конференцій, який пройде 7 листопада, розпочавшись о 22:00.

У рамках третього туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА-2024/25 Челсі на власному полі зустрінеться з Ноах.

[*] — позиція в турнірній таблиці ЛК

ЧЕТВЕР, 7 ЛИСТОПАДА, 22:00. СТЕМФОРД БРІДЖ, ЛОНДОН. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРІСТІАН-ПЕТРУ ЧОКІРКА (АВСТРІЯ). ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

На старті нового розіграшу турніру Челсі приймав Гент. У результативному матчі сильнішими були підопічні Енцо Марески (4:2). У минулому турі "сині" гостювали в Панатінаїкоса, знову забивши чотири голи, але пропустивши вже на один менше. Зараз лондонці лідирують у турнірній таблиці Ліги конференцій, випереджаючи вісім колективів за додатковими показниками.

Після поєдинку з Ноах на Челсі в ході основного етапу ЛК чекають зустрічі з Гайденгаймом (В), Астаною (В) та Шемрок Роверс (Д).

На внутрішній арені в "синіх" справи йдуть добре. Після десяти зіграних поєдинків англійської Прем'єр-ліги Челсі з 18-ма заліковими балами йде четвертим у турнірній таблиці, в зоні Ліги чемпіонів. Минулими вихідними команда Марески гостювала в Манчестер Юнайтед. Гранди обмінялися голами в другому таймі, поділивши очки (1:1).

За версією компанії FAVBET, фаворитами майбутнього протистояння є підопічні Енцо Марески. Так, на перемогу Челсі пропонується коефіцієнт 1.06, тоді як потенційний успіх Ноах оцінюється показником 35.00. Ймовірність нічийного результату представлена коефіцієнтом 14.50. На варіант "Обидві команди заб'ють: ні з тоталом більше 3,5" можна поставити з коефіцієнтом 2.73. Показником 2.30 оцінюється потенційне взяття воріт у виконанні Михайла Мудрика, одного з лідерів турніру за кількістю результативних дій.

Ноах задля виходу до основного етапу ЛК довелося подолати всі чотири раунди кваліфікації, ставши першим в історії турніру клубом, якому це вдалося. Повноцінний дебют в єврокубках видався для колективу Руя Моти вдалим — домашня перемога над Младою Болеслав (2:0). У минулому турі вірмени поступилися Рапіду у Відні (1:0).

Після поєдинку з Челсі на Ноах у ході основного етапу ЛК чекають зустрічі з Вікінгуром (Д), АПОЕЛом (Д) і ТСК (В).

Майже тижнем раніше, 1 листопада, Ноах приймав Урарту в 14-му турі чемпіонату Вірменії. Підопічні Моти здобули перемогу з рахунком 2:1, продовживши свою успішну серію до чотирьох поєдинків. Після десяти зіграних матчів команда має 22 залікових бали, найкращий захист (сім пропущених голів), і перебуває на четвертій сходинці турнірної таблиці.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Челсі: Йоргенсен — Вейга, Дісасі, Бадьяшиль, Кукурелья — Фернандес, Дьюзбері-Голл — Чуквуемека, Феліш, Мудрик — Нкунку

Ноах: Чанчаревич — Мендоса, Сілва, Мурадян, Амбарцумян — Етекі, Улад Омар, Сангаре — Феррейра, Грегоріо, Пінсон

ОЧНІ ЗУСТРІЧІ

Раніше команди не зустрічалися.

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