Завершилися чергові матчі третього туру основного раунду Ліги конференцій, які пройшли у часовому слоті 22:00.

До вашої уваги їхні результати.

АПОЕЛ — Фіорентина 2:1
Голи: Доніс, 37, Сандан Абанга, 45+1 — Іконе, 74

Бетіс — Целє 2:1
Голи: Натан, 75, Хуанмі, 90+4 — Матко, 81

Вікторія Гімарайнш — Млада Болеслав 2:1
Голи: Тіаго Сілва, 40 (пен.), Віонді, 56 — Кушей, 72

Копенгаген — Башакшехір 2:2
Голи: Шейха, 79, 83 — Кені, 26, Пьонтек, 80

Ларн — Санкт-Галлен 1:2
Голи: Діабі, 4 (аг) — Гортлер, 29, Вандермерш, 79

ЛАСК — Серкль Брюгге 0:0

Вилучення: Денкей, 45 (Серкль Брюгге)

Гартс — Гайденгайм 0:2
Голи: Конте, 57, Шеппнер, 89

Юргорден — Панатінаїкос 2:1
Голи: Гюлліксен, 49, Хюммет, 74 - Джурічич, 17

Ягеллонія — Молде 3:0
Голи: Пулулу, 6, Хансен, 60, 75