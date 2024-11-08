До вашої уваги результати матчів, які пройшли у рамках третього туру ЛК.
Фіорентина - АПОЕЛ, x.com/acffiorentina
08 листопада 2024, 00:02
Завершилися чергові матчі третього туру основного раунду Ліги конференцій, які пройшли у часовому слоті 22:00.
До вашої уваги їхні результати.
АПОЕЛ — Фіорентина 2:1
Голи: Доніс, 37, Сандан Абанга, 45+1 — Іконе, 74
Бетіс — Целє 2:1
Голи: Натан, 75, Хуанмі, 90+4 — Матко, 81
Вікторія Гімарайнш — Млада Болеслав 2:1
Голи: Тіаго Сілва, 40 (пен.), Віонді, 56 — Кушей, 72
Копенгаген — Башакшехір 2:2
Голи: Шейха, 79, 83 — Кені, 26, Пьонтек, 80
Ларн — Санкт-Галлен 1:2
Голи: Діабі, 4 (аг) — Гортлер, 29, Вандермерш, 79
ЛАСК — Серкль Брюгге 0:0
Вилучення: Денкей, 45 (Серкль Брюгге)
Гартс — Гайденгайм 0:2
Голи: Конте, 57, Шеппнер, 89
Юргорден — Панатінаїкос 2:1
Голи: Гюлліксен, 49, Хюммет, 74 - Джурічич, 17
Ягеллонія — Молде 3:0
Голи: Пулулу, 6, Хансен, 60, 75