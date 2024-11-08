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08 листопада 2024, 00:00
Мудрик додав гол до фестивалю м'ячів Челсі у воротах Ноа
Команда Енцо Марески не залишила шансів дебютантам турніру на власному полі.
Челсі — Ноа, Getty Images
08 листопада 2024, 00:00
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Челсі — Ноа 8:0
Голи: Адарабіойо, 12, Гую, 13, Дісасі, 18, Феліш, 21, 39, Мудрик, 39, Нкунку, 69, 76 (пен.)
Челсі: Йоргенсен — Дісасі, Бадьяшиль, Адарабіойо, Ренату — Енцо (Казадеї, 46) — Джордж (Чуквуемека, 68), Нкунку (Рак-Сакай, 79), Феліш, Мудрик — Гую (Дьюзбері-Голл, 46).
Ноа: Чанчаревич — Мількович, Сілва, Мурадян, Амбарцумян (Аванесян, 61) — Етекі, Манвелян (Улад Омар, 46), Сангаре (Пінсон, 61) — Чінарі, Грегоріу (Аяс, 61), Феррейра.
Попередження: Сангаре, Чінарі