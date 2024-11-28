Ліга конференцій

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 4-го туру основного етапу Ліги конференцій УЄФА, у якому зіграють німецький Гайденгайм та лондонський Челсі.

Німецький Гайденгайм та лондонський Челсі зіграють у четвертому турі Ліги конференцій на Фойт-Арені в Гайденгаймі-ан-дер-Бренц.

Франк Шмідт, після поразки від леверкузенського Баєра (2:5), використав із перших хвилин Зірслебена та Тоєркауфа до оборониЮ тоді як Шієнца та Ваннер розташуються під нападником Кауфманном.

Енцо Мареска, на тлі розгрому вірменського Ноа (8:0), залучив до стартового складу Казадеї та Дьюзбер-Голла до центру поля, тоді як Михайло Мудрик цього разу гратиме на правому фланзі атаки, а на лівому — Санчо.

Гайденгайм: Мюллер — Траоре, Маїнка, Зірслебен, Тоєркауф — Дорш, Мелоні — Шієнца, Ваннер, Гонсак — Кауфманн.

Запасні: Айхер, Феллер, Буш, Шеппнер, Гімбер, Бройніг, Ференбах, Кербер, Бек, Негеле, Конте, Янес.



Челсі: Йоргенсен — Дісасі, Бадьяшиль, Адарабіойо, Ренату — Мудрик, Казадеї, Дьюзбері-Голл, Санчо — Нкунку, Гую.