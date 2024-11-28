Ліга конференцій

До вашої уваги відео гола українського вінгера у черговому матчі Ліги конференцій.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги конференцій УЄФА лондонський Челсі на виїзді здобув перемогу над німецьким Гайденгаймом із рахунком 2:0.

У цьому протистоянні з перших хвилин на полі з'явився український вінгер "пенсіонерів" Михайло Мудрик, який знову відзначився результативною дією в рамках третього за престижем єврокубкового турніру.

23-річний українець на 85-й хвилині отримав передачу у штрафному майданчику від Джейдона Санчо, після чого в один дотик завдав точного удару у верхній правий кут воріт Гайденгайма.

ВІДЕО ГОЛА МИХАЙЛА МУДРИКА:

У поточному сезоні Ліги конференцій Михайло Мудрик провів за Челсі чотири матчі, в яких він відзначився трьома голами та трьома результативними передачами.