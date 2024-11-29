Ліга конференцій

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги конференцій, що відбувся 28 листопада 2024 року.

У рамках п'ятого туру основного раунду Ліги конференцій УЄФА лондонський Челсі на виїзді здобув перемогу над німецьким Гайденгаймом із рахунком 2:0.

Команда Енцо Марески повела в рахунку на 51-й хвилині завдяки зусиллям Крістофера Нкунку, а вже наприкінці цього протистояння український вінгер Михайло Мудрик точним пострілом у верхній кут воріт встановив підсумковий рахунок на користь "пенсіонерів".

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Гайденгайм — Челсі у рамках 5 туру основного раунду Ліги конференцій-2024/25:

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Гайденгайм — Челсі 0:2

Голи: Нкунку, 51, Мудрик, 86



Гайденгайм: Мюллер — Траоре (Бек, 69), Маїнка, Зірслебен, Тоєркауф — Дорш (Шеппнер, 57), Мелоні (Бройнінг, 68) — Шієнца, Ваннер, Гонсак (Конте, 57) — Кауфманн (Гімбер, 77).



Челсі: Йоргенсен — Дісасі, Бадьяшиль, Адарабіойо, Ренату — Мудрик, Казадеї, Дьюзбері-Голл (Рак-Сакай, 90+2), Санчо (Джордж, 90+2) — Нкунку (Чуквуемека, 75), Гую.



Попередження: Траоре, Шеппнер — Бадьяшиль, Казадеї, Йоргенсен, Вейга



На 90+6-й хвилині був вилучений Чезаре Казадеї (Челсі) (друге попередження).