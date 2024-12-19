Ліга конференцій

18-річний футболіст Челсі забив три голи Шемрок Роверс.

Марк Гую зробив перший хет-трик у професійній кар'єрі. Челсі грає з Шемрок Роверс (5:1, другий тайм) у 6-му турі Лізі конференцій.

18-річний форвард лондонців забив на 22-й, 34-й і 48-й хвилинах матчу. У минулому матчі Ліги конференцій з Астаною (3:1) гравець зробив дубль.

Загалом у 6 матчах турніру Челсі забив 25 голів. Також Гую став наймолодшим автором хет-трику в Лізі Конференцій.

В АПЛ Гую провів тільки 1 матч, не відзначившись результативними діями. Іспанець, який виховувався в Барселоні, змінив клуб цього літа.