У рамках перших матчів 1/16 Ліги Конференцій відбулися чотири матчі в слоті 19:45.

Целє — АПОЕЛ 2:2
Голи: Кучіс, 2, 59 — Абанья, 33, Лайфіс, 70.

Целє: Рікарду Сілва, Карнічнік, Неманич, Бейгер (Вуклішевіч, 74), Ньєто, Забуковник, Свєтлін, Квесич (Лерно, 74), Сешлар (Фільо, 86), Делорьє-Шобе (Матко, 74), Кучіс.

АПОЕЛ: Белец, Кінтілья, Шебак, Лайфіс, Двалі, Сушич, Техера, Галанопулос, Абанья (Каттірціс, 83), Доніс (Маркіньос, 26), Дражич (Ель-Арабі, 61).

Попередження: Шебак (12), Лайфіс (42), Маркіньос (42), Забуковник (44), Двалі (57), Хіменес (86).

Вилучення: Двалі (73).

Бачка — Ягеллонія 1:3
Голи: Мбунгу, 28 — Ісмас, 31, 88, Пулулу, 81.

Вікінгур — Панатінаїкос 2:1
Голи: Атласон, 12, Вільх'яльмссон, 56 — Іоаннідіс, 90+1 (з пенальті).

Мольде — Шемрок 0:1
Гол: Нунан, 57.