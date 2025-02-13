Поєдинки в слоті 19:45 пройшли без сенсацій.
Целє - АПОЕЛ, Getty Images
13 лютого 2025, 22:10
У рамках перших матчів 1/16 Ліги Конференцій відбулися чотири матчі в слоті 19:45.
Целє — АПОЕЛ 2:2
Голи: Кучіс, 2, 59 — Абанья, 33, Лайфіс, 70.
Целє: Рікарду Сілва, Карнічнік, Неманич, Бейгер (Вуклішевіч, 74), Ньєто, Забуковник, Свєтлін, Квесич (Лерно, 74), Сешлар (Фільо, 86), Делорьє-Шобе (Матко, 74), Кучіс.
АПОЕЛ: Белец, Кінтілья, Шебак, Лайфіс, Двалі, Сушич, Техера, Галанопулос, Абанья (Каттірціс, 83), Доніс (Маркіньос, 26), Дражич (Ель-Арабі, 61).
Попередження: Шебак (12), Лайфіс (42), Маркіньос (42), Забуковник (44), Двалі (57), Хіменес (86).
Вилучення: Двалі (73).
Бачка — Ягеллонія 1:3
Голи: Мбунгу, 28 — Ісмас, 31, 88, Пулулу, 81.
Вікінгур — Панатінаїкос 2:1
Голи: Атласон, 12, Вільх'яльмссон, 56 — Іоаннідіс, 90+1 (з пенальті).
Мольде — Шемрок 0:1
Гол: Нунан, 57.