Ліга конференцій

"Зелено-білі" подолали чвертьфінальну стадію плей-оф Ліги конференцій.

Реал Бетіс вийшов до півфіналу плей-оф Ліги конференцій УЄФА-2024/25.

Із рахунком 3:1 за сумою двох матчів підопічні Мануеля Пеллегріні впоралися з Ягеллонією. Раніше "зелено-білі" також вибили з турніру Віторію Гімарайнш (6:2) і Гент (3:1).

Основний етап оновленого єврокубка Реал Бетіс завершив на 15-й сходинці турнірної таблиці, набравши десять очок у шести поєдинках. У плей-оф раунді кваліфікації клуб із Севільї розібрався з Кривбасом (5:0).

В історії "зелено-білих" це перший єврокубковий півфінал. Там вони зустрінуться з Фіорентиною (1 і 8 травня).