Ліга конференцій

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги Європи, що відбувся 17 квітня 2025 року.

Лондонський Челсі у матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій на своєму полі поступився польській Легії (1:2), але пройшов у півфінал турніру за рахунок виїзної перемоги (3:0).

Рахунок у матчі було відкрито на десятій хвилині, коли Томаш Пекгарт зрізав м'яч у свої ворота, після чого команда Енцо Марески зрівняла цифри на табло завдяки голу Марка Кукурельї на 33 хвилині.

Перемогу польській команді приніс забитий м'яч у виконанні Стіва Капуаді на 53 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Легія в рамках 1/4 фіналу плей-оф Ліги конференцій УЄФА-2024/25:

Челсі — Легія 1:2 (перший матч 3:0)

Голи: Кукурелья, 33 - Пекгарт, 10 (пен), Капуаді, 53.

Челсі: Йоргенсен — Ачімпонг, Адарабіойо, Бадьяшиль, Кукурелья (Гюсто, 57) — Джеймс, Дьюзбері-Голл — Нкунку, Палмер (Мадуеке, 57), Санчо (Нету, 83) — Джексон (Джордж, 46).

Легія: Ковачевич — Панков, Жулковські (Єнджейчик, 85), Капуаді, Вінагре — Оєделе, Елітім (Августиняк, 77), Гонсалвеш (Бічахчян, 86) — Морішіта, Пекгарт (Ходиня, 66), Лукіньяс (Щепаняк, 77).

Попередження: Йоргенсен, Бадьяшиль.