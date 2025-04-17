Ліга конференцій

Черговий не найкращий матч у виконанні підопічних Енцо Марески.

У рамках матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги Конференцій Челсі приймав Легію на Стемфорд Брідж.

Гості вийшли вперед уже на десятій хвилині гри — Йоргенсен сфолив у своєму штрафному, і рефері призначив пенальті, який реалізував Пекгарт.

Через 23 хвилини "сині" все ж забили: Санчо пройшов флангом і відпасував у центр, де на позиції форварда опинився Кукурелья і без проблем реалізував свій момент.

На початку другого тайму Легія знову вийшла вперед — голом на 53-й хвилині відзначився Капуаді.

Попри те, що свої моменти мала як Легія, так і Челсі, поєдинок так і завершився перемогою польської команди з рахунком 2:1, але далі до півфіналу вирушив Челсі завдяки перемозі на виїзді (3:0).

Челсі — Легія 1:2

Голи: Кукурелья, 33 - Пекгарт, 10 (пен), Капуаді, 53

Челсі: Йоргенсен — Ачімпонг, Адарабіойо, Бадьяшиль, Кукурелья (Гюсто, 57) — Джеймс, Дьюзбері-Голл — Нкунку, Палмер (Мадуеке, 57), Санчо (Нету, 83) — Джексон (Джордж, 46)

Легія: Ковачевич — Панков, Жулковські (Єнджейчик, 85), Капуаді, Вінагре — Оєделе, Елітім (Августиняк, 77), Гонсалвеш (Бічахчян, 86) — Морішіта, Пекгарт (Ходиня, 66), Лукіньяс (Щепаняк, 77)

Попередження: Йоргенсен, Бадьяшиль.