Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю матчу плей-оф Ліги чемпіонів, який пройде 1 травня та розпочнеться о 22:00.

У рамках одного з двох півфіналів Ліги конференцій УЄФА-2024/25 відбудеться протистояння між шведським Юргорденом та англійським Челсі.

ЮРГОРДЕН — ЧЕЛСІ

Четвер, 1 травня, 22:00. Tele2 Арена, Стокгольм. Головний арбітр — Сандро Шерер (Швейцарія). Пряма трансляція на MEGOGO

Юргорден вже увійшов до історії Ліги конференцій цього сезону, вперше у своїй історії вийшовши до півфіналу єврокубкового турніру.

Шведська команда набрала 13 очок у шести матчах і посіла впевнене п'яте місце на основному етапі турніру, а потім вибила Пафос та Рапід. Таким чином, Юргорден має шанс стати першою шведською командою, яка здобуде європейський трофей з того часу, як Гетеборг виграв Кубок УЄФА у далекому 1987 році.

Команда Яні Хонкаваари на минулих вихідних мінімально обіграла Естерс (1:0), але поки що старт нового сезону у Швеції далеко не ідеальний та навіть вдалий. Після п'яти турів у команди лише сім очок та 11 місце.

Так що домашня форма Юргордена ще раз підкреслює статус явного аутсайдера проти очевидного фаворита Челсі, але, вигравши шість із восьми домашніх матчів у єврокубках цього сезону, клуб може розраховувати на те, що може зробити сюрприз у першому матчі на рідному стадіоні.

Челсі вперше вийшов у півфінал європейського турніру після перемоги у Лізі чемпіонів під керівництвом Томаса Тухеля у сезоні 2020/21.

Після тієї тріумфальної кампанії вони програли два чвертьфінали, але їм вдалося уникнути ще одного вильоту до 1/4 фіналу у нещодавньому протистоянні з польською Легією. Підопічні Енцо Марески здобули впевнену перемогу (3:0) у Польщі, і хоча у матчі-відповіді на Стемфорд Брідж вони зазнали першої домашньої поразки (1:2) у Лізі конференцій. Проте Челсі вийшов у свій 15 півфінал у турнірах УЄФА.

Хоча цей турнір є для Челсі єдиним шляхом до завоювання трофею цього сезону, в даний час "сині" ведуть запеклу боротьбу за місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон, при цьому вони перебувають у п'ятірці найкращих, здобувши дві перемоги поспіль в АПЛ, що продовжило їхню серію до п'яти матчів.

Попереду у Челсі протистояння з чемпіонським Ліверпулем у неділю, але спочатку їм належить провести перший матч у Швеції, де Челсі уникав поразок у кожному зі своїх попередніх чотирьох візитів у єврокубках (дві перемоги та дві нічиї).

Челсі також може черпати впевненість у тому, що команда виграла всі п'ять попередніх виїзних матчів у єврокубках, забивши 14 голів та пропустивши лише тричі за цей період.

ТРЕНЕРИ КАЖУТЬ

Яні Хонкаваара, головний тренер Юргордена: "Нам потрібно провести свій найкращий день, бути сміливими, але водночас скромними. У плані атаки Челсі — дуже організована та терпляча команда. Вони багато володіють м'ячем навіть у Прем'єр-лізі. Тому що тоді вони не такі терплячі в обороні. У нас є звичайні можливості, які зазвичай мають аутсайдери".

Енцо Мареска, головний тренер Челсі: "Причина, через яку Юргорден тут, полягає в тому, що вони добре справляються зі своєю роботою, тому не можна недооцінювати жодну команду, чого ми не робили з самого початку з жодним клубом, з яким нам доводилося зіштовхуватися".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Юргорден: Рінне — Косугі, Даніельсон, Уне, Столь — Фіннделл, Стенссон — Хаарала, Гулліксен, Нгуен — Пріске.

Челсі: Санчес — Кукурелья, Бадьяшиль, Адарабіойо, Ачімпонг — Дьюзбері-Голл, Джеймс — Санчо, Палмер, Нкунку — Джексон.

Не зіграють: Нільссон, Шюллер, Ослунд, Фалленіус (?), Жугель (?) — Фофана, Келліман, Гую, Мудрик.

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