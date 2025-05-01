У рамках першого матчу півфіналу Ліги Конференцій Юргорден на своєму полі приймав Челсі.

Підопічні Енцо Марески здобули впевнену перемогу з рахунком 4:1, а матч-відповідь на Стемфорд Брідж може стати формальною.

Юргорден — Челсі 1:4
Голи: Гулліксен, 67 -  Санчо, 12, Мадуеке, 43, Джексон, 59, 65

Юргорден: Рінне — Столь, Уне, Даніельсон (Тенхо, 63), Косугі (Берг, 80) — Фіннделл, Стенссон, Гулліксен — Хаарала, Нгуен, Пріске

Челсі: Йоргенсен — Ачімпонг, Бадьяшиль, Адарабіойо, Кукурелья (Палмер, 46) — Джеймс (Чалоба, 46), Дьюзбері-Голл — Санчо, Фернандес (Кайседо, 46), Джордж — Мадуеке (Джексон, 46)

Попередження: Кайседо.