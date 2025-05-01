Колектив Енцо Марески однією ногою у фіналі.
Юргорден - Челсі, Getty Images
01 травня 2025, 23:58
У рамках першого матчу півфіналу Ліги Конференцій Юргорден на своєму полі приймав Челсі.
Підопічні Енцо Марески здобули впевнену перемогу з рахунком 4:1, а матч-відповідь на Стемфорд Брідж може стати формальною.
Юргорден — Челсі 1:4
Голи: Гулліксен, 67 - Санчо, 12, Мадуеке, 43, Джексон, 59, 65
Юргорден: Рінне — Столь, Уне, Даніельсон (Тенхо, 63), Косугі (Берг, 80) — Фіннделл, Стенссон, Гулліксен — Хаарала, Нгуен, Пріске
Челсі: Йоргенсен — Ачімпонг, Бадьяшиль, Адарабіойо, Кукурелья (Палмер, 46) — Джеймс (Чалоба, 46), Дьюзбері-Голл — Санчо, Фернандес (Кайседо, 46), Джордж — Мадуеке (Джексон, 46)
Попередження: Кайседо.