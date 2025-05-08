Ліга конференцій

Football.ua представляє прев'ю матчу плей-оф Ліги конференцій, який пройде 8 травня та розпочнеться о 22:00.

італійською Фіорентиною та

У рамках одного з двох півфіналів Ліги конференцій УЄФА-2024/25 відбудеться протистояння міжіспанським Реал Бетісом.

ФІОРЕНТИНА — РЕАЛ БЕТІС

Четвер, 8 травня, 22:00. Артеміо Франкі, Флоренція. Головний арбітр — Гленн Нюберг (Швеція). Пряма трансляція на медіасервісі MEGOGO

Пропустивши гол вже через шість хвилин, а невдовзі після годинної позначки відстаючи на два голи, Фіорентина певною мірою відігралася в Іспанії, зрештою програвши перший матч із рахунком 1:2.

Після того, як Абде Еззалзулі та Антоні забили голи і вивели Бетіс вперед, Лука Раньєрі зберіг італійську команду у боротьбі за фінал єврокубку.

Таким чином, незважаючи на поразку, "фіалки" все ще претендують на третій поспіль фінал Ліги конференцій, програвши раніше у двох сезонах поспіль Вест Гему та Олімпіакосу. Минулого тижня поразка зробила його п'ятим півфінальним матчем УЄФА, в якому тосканська команда не змогла обіграти клуби з Іспанії, але ця серія має закінчитися, якщо вони хочуть пройти у фінал.

Перед тим як програти Бетісу, команда Раффаеле Палладіно оговталася від невдач і провела серію з шести матчів без поразок у Серії А, але тепер вони зазнали поразки двічі за один тиждень, після поразки від Роми (0:1) через єдиний гол від українця Артема Довбика минулої неділі.

Ця поразка фактично поклала край надіям "фіалкам" на потрапляння в четвірку найсильніших у чемпіонаті та ще більше посилило тиск на гравців перед вирішальною битвою з "бетікос".

Поки Фіорентина бореться за повернення до Європи, Бетіс останніми місяцями відроджується і продовжує боротися за заповітне місце в Лізі чемпіонів.

Їхня боротьба за місце у головному турнірі УЄФА продовжилась у неділю, коли вони вирвали перемогу над Еспаньолом (2:1). Зазнавши лише однієї поразки в останніх 15 матчах у всіх турнірах, Бетіс посідає шосте місце в Ла Лізі, відстаючи від першої п'ятірки всього на одне очко.

Отже, спостерігаючи за тим, як Севілья незліченну кількість разів святкувала перемогу в Лізі Європи, "лос-вердібланкос" відчайдушно прагнуть нарешті вийти у свій перший фінал європейського турніру.

Хоча команда Мануеля Пеллегріні і показала вражаючу гру на рідному стадіоні під рев тисяч андалузьких вболівальників, скорочення їх переваги до одного м'яча викликає деяке занепокоєння перед матчем у відповідь у Флоренції, де у "фіалок" має бути неймовірна підтримка.

ТРЕНЕРИ КАЖУТЬ

Раффаеле Палладіно, головний тренер Фіорентини: "Наша команда виявила мужність і велику індивідуальність. Я незадоволений, що ми програли, але я продовжую вірити у матч-відповідь. Я бачив у роздягальні багато енергії. Дуже важко було грати в Іспанії, і вболівальники були фантастичними, але я думаю, що нам сподобалося. Ви працюєте у цьому світі, щоб прожити все це. Ми всі насолоджувалися цим досвідом, але на нашому стадіоні ми маємо показати, хто ми є”.

Мануель Пеллегріні, головний тренер Бетіса: "Я дуже задоволений діями команди, незалежно від того, забили б ми на один гол більше чи менше. Характер не змінювався, як і наша манера гри — ми виходимо на поле, щоб вести гру із самого початку. Ми приїхали до Флоренції не для того, щоб сидіти біля своїх воріт, а щоб знову вести гру та спробувати перемогти".

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Фіорентина: Де Хеа — Понграчич, Комуццо, Раньєрі — Додо, Фаджолі, Адлі, Мандрагора, Госенс — Гудмундссон, Кін.

Реал Бетіс: Вієйтес — Руїбіль, Бартра, Натан, Р. Родрігес — Кардосо, Форнальс — Антоні, Іско, Еззалзулі — Бакамбу.

Не зіграють: Катальді, Бове, Кольпані - Льоренте, Рока, Авіла.

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