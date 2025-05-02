Ліга конференцій

Football.ua представляє відео найкращих моментів поєдинку Ліги конференцій, що відбувся 1 травня 2025 року.

Реал Бетіс у першому півфінальному матчі Ліги конференцій на своєму полі здобув перемогу над Фіорентіною (2:1).

Іспанська команда вийшла вперед уже на шостій хвилині завдяки голу у виконанні Абде Еззалзулі, після чого на 64 хвилині Антоні подвоїв перевагу команди Мануеля Пеллегріні.

Підопічні Рафаеле Палладіно відповіли результативним ударом Луки Раньєрі на 73 хвилині.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Бетіс — Фіорентина у рамках 1/2 фіналу плей-оф Ліги конференцій УЄФА-2024/25:

Бетіс — Фіорентина 2:1

Голи: Еззалзулі, 6, Антоні, 64 — Раньєрі, 73.

Бетіс: Вієйтес — Руїбаль, Бартра, Натан, Перро — Кардосо, Іско, Форнальс (Альтіміра, 78) — Антоні, Бакамбу, Еззалзулі (Ло Чельсо, 62).

Фіорентина: де Хеа — Понграчич, Комуццо, Раньєрі — Парізі (Фолоруншо, 68), Мандрагора, Катальді (Адлі, 29), Фаджолі (Річардсон, 68), Госенс — Гудмундссон (Дзаніоло, 84) — Бельтран (Кін, 46).

Попередження: Бакамбу, Перро — Парізі, Фолоруншо, Адлі, Мандрагора