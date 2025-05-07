Ліга конференцій

Англійці серйозно налаштовані на другий поєдинок зі шведами.

Воротар Челсі Філіп Йоргенсен поділився своїми думками щодо матчу-відповіді проти Юргордена в півфіналі плей-оф Ліги конференцій-2024/25.

Лондонський клуб святкував звитягу з рахунком 4:1 на виїзді тижнем раніше. Тим не менш, 23-річний данець зазначив, що ніхто з гравців "синіх" не думає, що справу вже зроблено.

"Ми підходимо до цього матчу з усією серйозністю, як і до будь-якого іншого. Ніхто з нас не вважає, що справу вже зроблено. Попереду ще 90 хвилин, тож ми викладемося на повну. Нам важливо виграти цей турнір. Не кожен може похвалитися трофеєм єврокубкового турніру", — цитує Йоргенсена офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, протистояння Челсі — Юргорден відбудеться завтра, 8 травня, розпочавшись о 22:00 за київським часом.