Ліга конференцій
09 травня 2025, 00:50
Гол + пас Антоні забезпечили Бетісу путівку до фіналу Ліги конференцій
У овертаймі на Артеміо Франкі команда Мануеля Пеллегріні здолала Фіорентину.
Фіорентина — Бетіс, Getty Images
09 травня 2025, 00:50
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Фіорентина — Бетіс 2:2 (перший матч – 1:2)
Голи: Госенс, 34, 42 — Антоні, 30, Еззалзулі, 97
Фіорентина: де Хеа — Понграчич (Дзаніоло, 106), Комуццо, Раньєрі — Додо (Кольпані, 106), Мандрагора, Адлі (Річардсон, 46), Фаджолі (Фолоруншо, 88), Госенс (Парізі, 95) — Гудмундссон (Бельтран, 95) — Кін.
Бетіс: Вієйтес — Сабалі (Бельєрін, 87, П. Гарсія, 114), Бартра (Менді, 58), Натан, Р. Родрігес — Кардосо, Іско, Ло Чельсо (Еззалзулі, 58) — Антоні, Бакамбу (Альтіміра, 91), Форнальс (Руїбаль, 91).
Попередження: Додо, Річардсон, Пограчич, Кін, Фаджолі, Раньєрі, Фолоруншо — Форнальс, Натан, Руїбаль, Вієйтес