Ліга конференцій

Лідер "пенсіонерів" став справжнім game changer у другому таймі на шляху до тріумфу Челсі.

У рамках фінального матчу Ліги конференцій-2024/25 лондонський Челсі здійснив камбек у другому таймі проти Бетіса та здобув історичний для себе трофей, ставши першим клубом із тріумфом у всіх п'яти головних єврокубках під егідою УЄФА.

Як повідомляє офіційний сайт УЄФА, найкращим гравцем цього протистояння було визнано атакуючого півзахисника "пенсіонерів" Коула Палмера, два асисти якого за мінімальної переваги суперника в рахунку дозволили лондонцям перевернути хід протистояння на свою користь.