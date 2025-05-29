"Синім" підкорилося унікальне єврокубкове досягнення.
Челсі, Getty Images
29 травня 2025, 00:11
Челсі в Польщі розібрався з Реал Бетіс (4:1) у фіналі плей-оф Ліги конференцій-2024/25.
Таким чином "сині" стали першими, кому вдалося виграти всі п'ять головних турнірів УЄФА.
Перемоги Челсі в єврокубках
Ліга чемпіонів — 2011/12, 2020/21;
Ліга Європи — 2012/13, 2018/19;
Ліга конференцій — 2024/25;
Кубок володарів кубків (існував до 1999) — 1970/71, 1997/98;
Суперкубок — 1998, 2021.
Нагадаємо, раніше лондонський клуб повторив 46-річне досягнення Црвени Звезди в єврокубковому фіналі.