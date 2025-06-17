Ліга конференцій

Причиною стала наявність одного власника у двох клубів.

Дроеда Юнайтед на своєму офіційному сайті оголосила, що не зможе взяти участь у Лізі конференцій-2025/26 через спільних власників з Сількеборгом.

"З великим жалем повідомляємо вам, що ми програли апеляцію у Спортивному арбітражному суді. Ми категорично не згодні з цим рішенням і сподівалися та вірили, що справедливість та здоровий глузд переможуть.

Незважаючи на щиру та гучну підтримку у футбольному світі, рішення було ухвалено не на нашу користь. Ми вбиті горем через результат. Ми знаємо, що це рішення викличе біль та розчарування у всьому нашому співтоваристві. Не тільки через рішення, але й тому, що ми знаємо, як багато це означало для всіх, хто пов'язаний з клубом.

Ми знаємо, як завзято ця команда боролася за місце в Лізі конференцій, наскільки перетворювальною була б ця можливість не лише у фінансовому, а й у емоційному плані для наших гравців, нашого персоналу та наших уболівальників.

Ми не погоджуємося з цим рішенням і вважаємо, що це несправедливо. Тим не менш, ми беремо на себе відповідальність. І нам шкода. І хоча ми й засмучені, але також і натхненні. Добиватимемося реформи, щоб жоден інший клуб не опинився в такому становищі знову. Усі сторони можуть досягти більшого. І зробимо все можливе, щоби переконатися, що ми зможемо це реалізувати", — йдеться у заяві ірландського клубу.

Дроеда потрапила до Ліги конференцій як чинний володар Кубка Ірландії. Дроеда та Сількеборг входять до системи Trivela Group. Згідно з правилами УЄФА, два клуби з одним і тим самим власником не можуть виступати в одному єврокубковому турнірі.