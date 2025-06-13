Ліга конференцій

Правила УЄФА забороняють клубам одних власників виступати в одному турнірі.

Дроеда Юнайтед подасть апеляцію на виключення з Ліги Конференцій до Спортивного арбітражного суду (CAS). Про це повідомляє The Athletic.

Ірландський клуб отримав повідомлення від УЄФА про те, що йому загрожує виключення з турніру через правила про володіння кількома клубами.

Дроеда мала змагатися в тому ж турнірі УЄФА, що й датський клуб Сількеборг, у якого ті самі основні власники — Trivela Group. Дроеда описала розвиток подій як жорсткий і несправедливий.

Правила УЄФА забороняють клубам одних власників виступати в одному турнірі. Дроеда звинуватила це правило у тому, що воно непослідовне.

"Ми вели активний діалог з УЄФА протягом кількох місяців і пропонували розпорядження акціями, трастові угоди та різні інші зобов'язання, що відповідають недавньому прецеденту CFCB (Орган фінансового контролю клубів), проте всі ці зусилля були відхилені", — йдеться у заяві клубу.

Крайній термін для вирішення будь-яких питань, пов'язаних із кількома клубами, був 1 березня. УЄФА підтвердила, що Дроеду не було прийнято до турніру і що клуб подав апеляцію до CAS.

Також зазначається, що Сількеборг буде прийнято до Ліги конференцій замість Дроеди через більш високий результат у минулому сезоні.