Ліга конференцій

ДАК та Дрогеда Юнайтед не гратимуть у Лізі конференцій-2025/26, справу Ліона й Кристал Пелас відклали.

УЄФА ухвалив рішення щодо участі кількох клубів у єврокубках сезону-2025/26, які опинилися під ризиком через порушення правила про мультивласність. Про це повідомила пресслужба Союзу європейських футбольних асоціацій.

Після вивчення документів дисциплінарна палата УЄФА (CFCB First Chamber) вирішила, що на 1 березня 2025 року клуби Дьєр (Угорщина) та ДАК 1904 (Словаччина) порушили положення статті 5.01 регламенту. У підсумку Дьєр було допущено до Ліги конференцій, а ДАК – відмовлено.

Аналогічне рішення було раніше ухвалене щодо ірландської Дрогеда Юнайтед і данського Сількеборга: до єврокубків допущено тільки Сількеборг.

Справу з участю Ліона і Кристал Пелес тимчасово відклали. Причина – необхідність дочекатися рішення французького органу фінансового нагляду DNCG щодо остаточного статусу Ліона. Якщо клуб залишиться у Лізі 2, то, згідно з уже досягнутою мировою угодою, Ліон автоматично буде виключено з єврокубків.