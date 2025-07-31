Ліга конференцій

Українська команда прагне взяти реванш.

Головний тренер Олександрії Кирило Нестеренко напередодні матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій з сербським партизаном (перша гра 0:2) поспілкувався з журналістами. Його слова наводить офіційний сайт українського клубу.

"Команда прилетіла в Белград з настроєм та бажанням взяти необхідний для нас результат.

Після першої гри проти партизана ми зробили висновки, які стосуються більше тактичних дій нашого суперника. І ні для кого не секрет, що партизану вдалося забити два м’ячі в перехідних фазах. Для нас це дуже важливий урок. І це потрібно виправити у другому матчі, зробити все можливе, щоб досягти результату.

У партизана буде сильна підтримка вболівальників на трибунах. І ми готові до цього. Так, до такого дуже важко підготуватися, але ми розмовляли з гравцями, показували відео, мотивували їх психологічно, і перш за все — треба бути готовими фізично до цього протистояння. Дуже багато буде єдиноборств. І вважаю, що наша команда готова до цього.

Зміни в стартовому складі завжди слід очікувати, тому що це футбол. Ми готуємося від гри до гри. У нас також є деякі тактичні моменти, і стосовно цього ми підбираємо і склад, і стратегію на матч. Але, хай це буде невеличка таємниця…Подивитеся на склад перед матчем", — заявив Нестеренко.

Матч-відповіді між партизаном та Олександрією відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.