Ліга конференцій

Португалець налаштовується на перемогу.

Центральний захисник Олександрії Мігель Кампуш висловився напередодні матчу-відповіді 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій проти сербського партизана (перша гра 0:2). Цитує португальця офіційний сайт українського клубу.

"Я думаю, ми готові достатньо, щоб показати, на що ми здатні у матчі-відповіді.

Я відчуваю особисту фізичну відповідальність. І ця відповідальність штовхає мене показувати більш кращу гру. Ми хочемо досягти позитивного результату та пройти далі.

Атмосфера на стадіоні буде "гарячою". Я доволі емоційний хлопець, але, кожен футболіст чекає на такий матч. Буде пристрасть, атмосфера, дух єдиноборств. Мені подобаються такі матчі", — заявив Кампуш.

Матч-відповіді між партизаном та Олександрією відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.