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Football.ua совместно с Parimatch запускает конкурс, в котором ты можешь выиграть классные призы

Мы уверены, что многие любители футбола помнят осьминога Пауля, который предсказывал (и иногда очень даже точно) результаты сборной Германии на Евро.

Возникает вопрос: если это мог делать далекий от футбола обитатель морских глубин, почему этого не можем делать мы, истинные фанаты "игры миллионов"?

Football.ua совместно с Parimatch запускает конкурс, в котором ты можешь выиграть классные призы, угадав соперников сборной Украины на групповом этапе Евро 2020 (на этом этапе важно правильно угадать соперника из третьей корзины до жеребьевки 30 ноября 2019).

Условия конкурса:

1. Заходи на проект https://group2020.football.ua/

2. Выбирай команды, которые по твоему мнению достанутся нашей сборной в группе на Евро 2020

3. Делись cвоим прогнозом в Facebook и отмечай нашего партнера #parimatch

4. Выигрывай крутые призы от Parimatch — Футбольный матч и 5000 грн на счет!