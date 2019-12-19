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Француз рассказал об основных задачах ФИФА и своем участии в них, а также оценил работу VAR в Англии.

В прошлом месяце ФИФА объявила о громком для организации "подписании": Арсен Венгер стал руководителем ассоциации по глобальному развитию футбола, где он отвечает за контроль и управление ростом и развитием спорта №1 как для мужчин, так и для женщин во всем мире.

Теперь 70-летний француз, опираясь на огромный опыт чрезвычайно успешной тренерской карьеры, где он был одним из самых выдающихся специалистов в истории английского высшего дивизиона, применяет свои обширные знания в другой роли. Арсен Венгер рассказал, какова жизнь после 70-летнего рубежа.

"Это было непростое изменение, потому что я провел всю свою жизнь по одну сторону футбола: соревнования, сосредоточенность на победе в следующей игре. Теперь речь идет о том, что будет с футболом в дальнейшем: как мы можем усовершенствовать его во всем мире?"

Известный своим кропотливым изучением и подходом к игре, Венгер играет ведущую роль в технических вопросах ассоциации, а также уделяет особое внимание обучению тренеров.

"У ФИФА три роли: одна — в качестве организатора соревнований, вторая — полномочия регулятора турниров и правил, а третья — развивать футбол во всем мире. В Европе у организации не так много задач. Но между ней и остальным миром существует огромная пропасть".

"ФИФА несет ответственность за то, чтобы футбол развивался с одинаковой скоростью повсюду. В остальном мире есть спрос на организацию соревнований, развитие тренерской профессии и игроков — и это то, что мы пытаемся делать".

Венгер в настоящее время находится в Катаре на клубном чемпионате мира по футболу, где чемпионы всех континентов борются за право быть лучшими. В нынешнем формате за мировую славу сражаются семь команд — шесть континентальных чемпионов и клуб-хозяин. В 2021 году конкуренция будет расширена до 24 команд.

"На данный момент есть два требования: одно — локальное требование, чтобы люди были заинтересованы в местных клубах. Затем, у вас должны быть международные фанаты, которые хотят увидеть противостояние лучших команд".

"Существует спрос на элитный футбол, и то, что можно продать на местном уровне, больше не реализуется на международном — и эта проблема должна быть решена. Люди хотят видеть футбол высшего уровня".

В 2016 году клубный чемпионат мира стал первым турниром ФИФА, в котором использовалась видеопомощь для поддержки судей при принятии решений во время матчей.

С тех пор система VAR распространилась: использовалась на чемпионате мира по футболу 2018, чемпионате мира по футболу среди женщин во Франции, а также была внедрена в АПЛ, где Венгер тренировал с 1996 по 2018, выиграв три титула лиги.

"Я считаю, что процент правильных решений стал выше. Мы находимся на начальной стадии в АПЛ, система VAR не может быть идеальной в первый год. Нужно время, чтобы сделать ее использование более эффективным и быстрым".

"В целом, главная задача для меня — увеличить количество правильных решений — и это, конечно, то, что постепенно достигается. Мы прилагаем все усилия, чтобы улучшить эту систему с помощью арбитров".

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