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Украинские легионеры бельгийских клубов встретились в очном противостоянии.

В поединке чемпионата Бельгии встретились лидеры сезона — Гент принимал дома Брюгге. В стартовом составе хозяев на поле вышли украинцы Игорь Пластун и Роман Яремчук.

После перерыва на поле также вышел украинец из Брюгге — Эдуард Соболь. Спустя 11 минут левый защитник исполнил отличную подачу в штрафную, которую точным ударом головой замкнул Деннис.

На 73-й минуте отметился голом Одиджа-Офо, которому ассистировал Дэвид, в свою очередь получивший мяч от Романа Яремчука. В том эпизоде форвард сыграл очень здорово, прикрыв мяч корпусом.

Отметим, что на 88-й минуте на поле также вышел Роман Безус.