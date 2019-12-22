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Менеджер Аль-Садда — о прошедшем турнире.

Главный тренер Аль-Садда Хави высказал свое мнение о прошедшем Клубном чемпионате мира, а также отметил победителя турнира.

"Ливерпуль действительно был лучшей командой на турнире и заслуженно выиграл титул".

"Они являются одной из лучших команд в мире, демонстрируют хорошие матчи и играют в отличный футбол. У них также есть отличные игроки, такие как Мохамед Салах, Садио Мане и Фирмино", — цитирует Хави Goal.

Напомним, команда Хави проиграла в матче за пятое место на клубном чемпионате мира, пропустив шесть голов от Эсперанса.