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Патрик Фаркаш сделал откровенное признание.

Защитник Зальцбурга Патрик Фаркаш перенес инсульт в преддверии первого матча Лиги чемпионов против Наполи октябре, который состоялся в октябре этого года и завершился победой неаполитанцев.

Австрийский футболист до этого не афишировал эту историю. Сейчас он тренируется вместе с командой и проходит курс реабилитации.

"Мне действительно нечего скрывать. Думаю, каждый болельщик должен знать, что со мной произошло. Перед матчем Лиги чемпионов против Наполи у меня случился инсульт.

Я хотел сделать хотя бы движение, но не смог. Я думал о том, что происходит. В один момент появилась мысль о том, что все кончено и я могу умереть. Неприятные воспоминания. Надеюсь, что уже в 2020 году я снова сыграю за команду", — приводит слова Фаркаша ESPN.

В текущем сезоне Патрик Фаркаш провел за Зальцбург десять матчей во всех турнирах, в которых он забил два гола и отдал четыре ассиста.

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