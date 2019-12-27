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Подводя итоги года, Football.ua вспоминает об игроках, которые в 2019-м сменили клуб и на новом месте работы показали себя даже лучше, чем от них того ожидали.

Когда команда приобретает нового игрока в свой состав, скорее всего, от него ждут результата и помощи в достижении целей. Но иногда некоторые футболисты проявляют себя настолько хорошо, что даже их новые работодатели не ожидали такого! Вспоминаем игроков, которые сумели вот так удивить, сменив клуб в завершающемся году.

Деян Кулусевски (из Аталанты в Парму)

Аталанте, играющей преимущественно в пять защитников и с двумя форвардами, перед нынешним сезоном 19-летний вингер оказался не нужен, а потому его отправили в аренду в Парму. Швед вряд ли рассчитывал и здесь сразу же стать основным, поскольку его новый клуб выкупил у Лацио Маттиа Спрокати, а также взял в аренду у Интера Янна Карамо, но Деян как вышел в первом туре в стартовом составе, так свое место никому и не отдавал.

И очень даже заслужено. Парма в нынешнем сезоне ни много, ни мало идет на седьмом месте, а из 24 забитых в Серии А голов, Кулусевски почти в половине принимал активное участие (4 забитых и 7 результативных передач).

Не удивительно, что уже сейчас его стоимость на Transfermarkt поднялась до 25 млн евро (была всего 1 млн), а в претендентах на игрока значатся Интер и Манчестер Юнайтед. При этом, сама Аталанта не против расставания с футболистом.

Мартин Эдегор (из Реал Мадрид в Реал Сосьедад)

Аренда в нидерландском Витессе явно пошла на пользу норвежскому полузащитнику и он отправился на повышение, вернувшись в чемпионат Испании в Реал, но не Мадрид, а Сосьедад.

В баскском клубе Эдегор выступает на месте атакующего полузащитника и именно он руководит атакой своей команды. На счету 21-летнего игрока уже четыре гола и пять ассистов в 16 матчах чемпионата, но показать статистикой его влияние на игру команды очень тяжело.

Но есть одна очень красноречивая цифра, о которой хотелось бы упомянуть. В чемпионате Испании сразу два игрока сумели по данным Transfermarkt подняться в цене с 20 миллионов евро до 50 млн! Один из них Феде Вальверде из мадридского Реала, а другой – Эдегор. А ровно год назад Эдегор был оценен в 4 миллиона.

В Сан-Себастьяне, подписывая Эдегора, определенно рассчитывали на усиление центра поля, но вряд ли ожидали от него настолько сильной игры, которая помогает команде идти в одном балле от зоны Лиги чемпионов.

Альфонсо Дэвис (из Ванкувера в Баварию Мюнхен)

В январе Бавария официально представила новичка команды, канадца, родившегося в Гане и имеющего либерийский паспорт. Юный вингер уже в прошлом сезоне начал появляться на поле в концовке матчей и даже забил гол. Но было видно, что парень пока не готов. Возможно, шансов у вингера будет больше, когда летом уйдут Роббен и Рибери?

Но на их место пришли Перишич и Коутиньо. Вряд ли кто-то рассчитывал на стабильное место Дэвиса в составе с такой конкуренцией на его позиции. Но что же делать? Искать новую позицию!

Еще Нико Ковач начал использовать Альфонсо на месте левого защитника, а Ганси Флик продолжил этот эксперимент. 26 октября в матче против Униона Дэвис вышел на поле слева в защите и с тех пор не пропустил ни одной минуты. 9 матчей в Бундеслиге и 3 поединка в ЛЧ подряд Дэвис выходит в старте на позиции левого защитника и показывает себя прекрасно.

Габриэль Мартинелли (из Итуано в Арсенал)

Летом новость о том, что лондонский Арсенал подписал юного бразильского нападающего, прошла мимо многих. Ну купили и купили, сколько таких ребят за 5 млн фунтов покупается ежегодно? Парень явно брался для выступлений в молодежной команде и, в случае успеха там, Унаи Эмери мог бы дать ему шанс показать себя в одном из ничего не значащих матчей.

В принципе, так и было. Мартинелли вышел на пару минут в первом туре, а в следующий раз вышел в поединке Лиги Европы против Стандарда и сразу же отметился дублем. С тех пор он играл во всех матчах в Европе, и помог занять первое место в группе, а с ноября начал выходить и практически в каждом матче АПЛ. Три последних встречи он и вовсе провел от звонка до звонка.

То, что 18-летний бразильский форвард не просто начал подпускаться к стартовому составу "канониров", а потихоньку превращается в ключевого исполнителя, точно не могло пройти мимо нашего рейтинга.

Дэниел Джеймс (из Суонси в Манчестер Юнайтед)

Валлийский вингер стал одной из первых частей тех самых желаемых трансферов в исполнении Оле-Гуннара Солскьяера. Норвежец заявлял, что намерен приобретать молодых британцев, которые смогут прогрессировать. Летом МЮ совершил три трансфера – сам Джеймс, Ван-Биссака и Магуайр. И если на двух из них рассчитывали с самого начала, переход Дэниела выглядел, как "с прицелом на будущее". Тем не менее, футболист сумел быстро зарекомендовать себя и стать неотъемлемой частью МЮ первой половины сезона-2019/20.

На счету Джеймса три забитых мяча и шесть результативных передач в 22 поединках во всех турнирах этого сезона.

Родриго Гоэс (из Сантоса в Реал Мадрид)

Работа на перспективу. Вот как выглядел трансфер бразильского вундеркинда в "королевский клуб". Вряд ли многие рассчитывали, что вингер сразу же начнет играть в команде такого уровня. Тем более, в команде на позициях вингеров могут сыграть такие люди, как Эден Азар, Марко Асенсио, Лукас Васкес, Гарет Бэйл, Хамес Родригес, Иско, Винисиус Джуниор, а главный тренер Зинедин Зидан не славится своей любовью к молодым футболистам.

Тем не менее, Асенсио выбыл сразу и надолго, Азар также, кажется, чаще лечится, чем играет. У Лукаса Васкеса тоже есть проблемы со здоровьем. Дебютировал Родриго в шестом туре Ла Лиги, вышел на замену против Осасуны и сразу же забил гол.

Дебют в домашнем матче Лиги чемпионов получился еще более эпичным. Родриго появился со старта и забил на 4-й минуте. Затем на 7-й, а в конце еще и оформил хет-трик. Также на его счету в том матче ассист на Бензема.

16 матчей 7 голов, 2 результативные передачи за полсезона, вряд ли кто-то из фанатов Реала ожидал таких "вложений" в результаты команды от 18-летнего бразильца еще полгода назад.

Карлос Де Пена (свободный агент в Динамо Киев)

Что? Кто? Полгода без клуба? Динамо рассталось неделю назад с Буэно, чтобы подписать его? Вопросов "зачем" на тот момент было и правда, очень много.

Но первый уругваец в истории киевлян сумел зарекомендовать себя в команде Хацкевича за те несколько матчей, которые он провел в прошлом сезоне и "заставил" Динамо продлить с ним соглашение на нынешний чемпионат. Карлос не стал основным игроком первой команды, все же выиграть конкуренцию у Вербича или Цыганкова очень сложно, но именно уругваец является "первым на подхвате".

Он прекрасно справляется со своими обязанностями, за весь сезон Карлос не вышел на поле всего в четырех поединках. На его счету в новом сезоне пять голов и четыре результативные передачи.

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