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На официальном сайте белорусского клуба прошло голосование.

Алексей Хобленко стал лучшим нападающим Динамо Брест по итогам 2019-го года, сообщил официальный твиттер-аккаунт клуба.

Нападающий занял первое место в голосовании болельщиков, опередив Артема Милевского и Дениса Лаптева.

Отметим, что контракт Алексея Хобленко с чемпионом Белоруссии истекает в конце года.

Ранее нападающий рассказал о перспективах возвращения в УПЛ.

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