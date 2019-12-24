На официальном сайте белорусского клуба прошло голосование.
АРТЕМ ХОБЛЕНКО, ФОТО ДИНАМО Б
24 декабря 2019, 21:03
Алексей Хобленко стал лучшим нападающим Динамо Брест по итогам 2019-го года, сообщил официальный твиттер-аккаунт клуба.
Нападающий занял первое место в голосовании болельщиков, опередив Артема Милевского и Дениса Лаптева.
Отметим, что контракт Алексея Хобленко с чемпионом Белоруссии истекает в конце года.
Ранее нападающий рассказал о перспективах возвращения в УПЛ.
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