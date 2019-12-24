Испанский хавбек вскоре может переехать в Аргентину.
Андрес Иньеста, getty images
24 декабря 2019, 23:50
Президент Эстудиантеса Хуан Себастьян Верон подтвердил, что его клуб заинтересован в услугах полузащитника Виссел Кобе Андреса Иньесты.
"Сегодня мы не можем сказать, что есть конкретные переговоры, но разговоры об этом ведутся", — цитирует Верона ESPN.
Напомним, Эстудиантес тренирует Диего Милито, а цвета команды защищает экс-партнер Иньесты Хавьер Маскерано. Ранее СМИ сообщали, что стороны все-таки близки к заключению сделки.
В текущем сезоне 35-летний игрок провел 23 поединка в составе японского клуба, отличившись шестью голами и шестью ассистами.